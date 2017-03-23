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На завершення пожежі на складі боєприпасів на Харківщині впливає багато факторів - С.Полторак

На завершення пожежі на складі боєприпасів на Харківщині впливає багато факторів - С.Полторак

Київ • УНН

 • 8113 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Завершення пожежі на складі боєприпасів на Харківщині прогнозувати складно, тому що це залежить від багатьох факторів, таких як напрямок вітру, розрив осколків та ураження інших сховищ. Про це під час брифінгу повідомив міністр оборони України Степан Полторак, передає кореспондент УНН.

"Щодо прогнозів, коли це завершиться. Тому що це залежить від направлення вітру, розриву осколків і ураження інших сховищ. У нас багато є схованок залізобетонних, я сподіваюсь, що вони витримають навантаження і проблем не буде. Але, звичайно, в першу чергу страждають сховища, які перебувають на відкритих площадках", - сказав він.

Також С.Полторак зазначив, що на складі перебуває майже весь харківський гарнізон ЗСУ та військовослужбовці Нацгвардії, які охороняють склад та прилеглу територію.

"Там (на складі у районі Балаклії - ред.) знаходиться практично харківський гарнізон Збройних сил, весь приведений у готовність, виїхали і оточили район проведення. Туди підтягнулися і продовжують перебування військовослужбовці Нацгвардії, поліції, також відповідні служби ДСНС, які розгортають свої пункти, туди направлені колони транспорту, щоб була можливість виїхати у людей, які перебувають у небезпечній зоні. Вся ця робота продовжується і з кожною хвилиною об’єми нарощуються, щоб була можливість своєчасно відреагувати", - додав він.

Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.

Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.

Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 "швидких".

Також додамо, пожежні потяги Укрзалізниці направлені до Харківської області з метою локалізації та тушіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік міста Балаклея на Харківщині.

Українські Національні Новини

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