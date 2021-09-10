На заседании фракции “Слуга народа” 20 сентября хотят заслушать некоторых министров

Цитата

“Еще на 100% неизвестно будет ли проводиться у нас заседание. Это как раз будет зависеть от того, какие вопросы будут выноситься на рассмотрение. Если будут кадровые вопросы - то да. У нас такая процедура, что мы заслушиваем предыдущего министра, отчет о его работе и нового министра с его планом действий. Чтобы говорить об отставках, должен быть глубокий анализ министерств, чтобы оценить эффективность работы команды министра. Фамилий пока нет, многое будет зависеть от президента, у него есть свое мнение об эффективности министров. На следующей неделе по кадровым вопросам нужно взять паузу”, - говорит Качура.

Контекст

Как ранее писал УНН, в партии "Слуга народа" провели внутренний рейтинг всех министров для того, чтобы определиться с кадровой ротацией в Кабинете министров уже в ближайшее время. Среди тех, чьей работой больше всего довольны - это Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В СН рассказывали, что отставки всего Кабмина ожидать не стоит, произойдет только смена нескольких министров. Среди тех, кто вскоре может оставить министерское кресло – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр обороны Андрей Таран, министр социальной политики Марина Лазебная, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.