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На засіданні фракції "Слуга народу" 20 вересня хочуть заслухати деяких міністрів

Київ • УНН

 • 25516 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Засідання фракції "Слуги народу" з кадрових питань в уряді має відбутися 20 вересня, якщо будуть заслуховувати міністрів, яких планують відправити у відставку. Про це УНН розповів народний депутат "Слуги народу" Олександр Качура.

Цитата

"Ще на 100% невідомо, чи буде проводитися у нас засідання. Це як раз буде залежати від того, які питання будуть виноситися на розгляд. Якщо будуть кадрові питання - то так. У нас така процедура, що ми заслуховуємо попереднього міністра, звіт про його роботу і нового міністра з його планом дій. Щоб говорити про відставки, повинен бути глибокий аналіз міністерств, щоб оцінити ефективність роботи команди міністра. Прізвищ поки немає, багато чого буде залежати від президента, у нього є своя думка про ефективність міністрів. Наступного тижня щодо кадрових питань потрібно взяти паузу", - говорить Качура.

Контекст

Як раніше писав УНН, в партії "Слуга народу" провели внутрішній рейтинг всіх міністрів для того, щоб визначитися з кадровою ротацією в Кабінеті міністрів вже найближчим часом. Серед тих, чиєю роботою найбільше задоволені - Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У СН розповідали, що відставки всього Кабміну чекати не варто, відбудеться тільки зміна декількох міністрів. Серед тих, хто незабаром може залишити міністерське крісло - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, міністр оборони Андрій Таран, міністр соціальної політики Марина Лазебна, міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко і міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

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