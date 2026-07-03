На Запорожской АЭС снова произошел блэкаут, станция перешла на дизель-генераторы - "Энергоатом"
Киев • УНН
На Запорожской АЭС отключилась линия электропередачи, станция перешла на питание от дизель-генераторов. Каждый такой случай угрожает ядерной безопасности.
На Запорожской АЭС произошел блэкаут, станция перешла на дизель-генераторы, передает УНН со ссылкой на "Энергоатом".
В 16:46 отключилась воздушная линия электропередачи "Ферросплавная", соединявшая временно оккупированную Запорожскую АЭС с Объединенной энергосистемой Украины. В результате потери внешнего электропитания Запорожская АЭС перешла на питание собственных нужд от дизель-генераторов
Как отметили в "Энергоатоме", каждый случай потери внешнего электроснабжения представляет угрозу для ядерной и радиационной безопасности. Именно надежное электропитание является критически необходимым для безопасного функционирования атомной станции и работы систем, обеспечивающих охлаждение ядерного топлива.
Добавим
Из-за российской оккупации станции ситуация на ЗАЭС остается крайне опасной.
Единственным способом гарантировать безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС является ее скорейшее возвращение под полный контроль Украины и ее единственного легитимного оператора — АО "НАЭК "Энергоатом", способного обеспечить безопасную и стабильную работу станции в соответствии с международными стандартами ядерной безопасности.
МАГАТЭ заявило о самом длительном сбое связи на Запорожской АЭС с начала войны28.05.26, 23:50 • 3668 просмотров