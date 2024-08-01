На Запорожье 3 и 4 августа движение транспорта через плотину Днепровской ГЭС будет временно перекрыто, сообщили в четверг в патрульной полиции Запорожской области, пишет УНН.

Детали

"Движение по Днепровской ГЭС будет временно ограничено в связи с проведением ремонтных работ: 3 августа с 08:00 до 17:00 часов; 4 августа с 08:00 до 17:00 часов", - сообщили в патрульной полиции области в Telegram.

Отмечается, что объезд осуществляется через Арочный мост острова Хортица (ул. Величара - ул. Сечи - ул. Таганская). А также через Новые мосты и мост имени Преображенского.

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