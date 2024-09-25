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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Запорожье враг нанес 397 ударов, есть погибший и 7 раненых

На Запорожье враг нанес 397 ударов, есть погибший и 7 раненых

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25 сентября 2024, 05:50  •  5613 просмотра

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Оккупанты нанесли 397 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области. В Пологовском районе погиб 55-летний мужчина, 7 человек ранены во время обстрела Запорожья.

Российские войска за прошедшие сутки нанесли 397 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области. В Пологовском районе погиб 55-летний мужчина, 7 человек ранены во время вражеского обстрела Запорожья, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

55-летний мужчина погиб в результате российской атаки по Пологовскому району, еще 7 человек получили ранения во время обстрела Запорожья. В течение суток оккупанты нанесли 397 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области

- написал Федоров.

По его словам, войска рф осуществили 7 авиационных ударов по Запорожью, Левадному, Белогорью и Новоандреевке.

По данным ГСЧС Украины, оккупационная армия нанесла серию авиаударов по городу Запорожье 24 сентября после 21:00. "В результате происшествия семь человек были ранены, трое из них - в больнице. Четверо из пострадавших от госпитализации отказались. Во время ликвидации последствий из-под завалов спасен один мужчина. По состоянию на 23:55 поисковые и аварийно-спасательные работы завершены", - сообщили в ведомстве в соцсетях.

Количество раненых из-за атаки войск рф на Запорожье возросло до семи человек24 сентября 2024, 22:21 • 15971 просмотр

Как отметил глава ОВА, 239 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку. 7 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Новоандреевку, Малую Токмачку, Малиновку и Работино. 144 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Поступило 202 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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