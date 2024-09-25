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На Запоріжжі ворог завдав 397 ударів, є загиблий і 7 поранених

Київ • УНН

 • 13634 перегляди

Окупанти завдали 397 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області. У Пологівському районі загинув 55-річний чоловік, 7 людей поранено під час обстрілу Запоріжжя.

Російські війська минулої доби завдали 397 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області. У Пологівському районі загинув 55-річний чоловік, 7 людей поранено під час ворожого обстрілу Запоріжжя, повідомив у середу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

55-річний чоловік загинув внаслідок російської атаки по Пологівському району, ще 7 людей отримали поранення під час обстрілу Запоріжжя. Упродовж доби окупанти завдали 397 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області

- написав Федоров.

З його слів, війська рф здійснили 7 авіаційних ударів по Запоріжжю, Левадному, Білогір’ю та Новоандріївці.

За даними ДСНС України, окупаційна армія завдала серію авіаударів по місту Запоріжжя 24 вересня після 21:00. "У результаті події семеро людей були поранені, троє з них - у лікарні. Четверо з постраждалих від госпіталізації відмовилися. Під час ліквідації наслідків з-під завалів врятовано одного чоловіка. Станом на 23:55 пошукові та аварійно-рятувальні роботи завершено", - повідомили у відомстві у соцмережах.

Кількість поранених через атаку військ рф на Запоріжжя зросла до семи людей25.09.24, 01:21 • 19426 переглядiв

Як зазначив голова ОВА, 239 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку. 7 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоандріївку, Малу Токмачку, Малинівку та Роботине. 144 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 202 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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