На Запорожье движутся вражеские ракеты - Воздушные силы
В ВСУ предупредили, что вражеские ракеты направляются в сторону Запорожской области.
Байден об отпуске Конгресса: это подтверждает обеспокоенность относительно того, является ли США надежным союзником
Палата представителей ушла на каникулы, не проголосовав за финансовую помощь Украине, Израилю и Тайваню, что заставило президента Байдена выразить обеспокоенность тем, что это подтверждает сомнения в том, что США являются надежным союзником.
ГСЧС готовы внедрить независимый аудит пожарной и промышленной безопасности для улучшения бизнес-климата
В Украине вводится независимый аудит пожарной и техногенной безопасности, который позволит бизнесу оценить уровень безопасности и устранить недостатки без штрафных санкций.
Байден назвал путина ответственным за смерть Навального
Президент США Байден возлагает на президента россии путина ответственность за смерть оппозиционера Алексея Навального в российской колонии.
Зеленский прибыл в Елисейский дворец. Его встретил Макрон
Президент Зеленский встретился с президентом Франции Макроном в Елисейском дворце, чтобы обсудить сотрудничество между Украиной и Францией и подписать важное соглашение.
"Укрзализныця" запустит еще четыре санитарных вагона для нужд ВСУ - Минобороны
Укрзализныця поставит на пути еще четыре вагона скорой помощи для эвакуации раненых бойцов в тыловые госпитали, доведя общее количество медицинских вагонов до 62, а до конца 2024 года планируется поставить еще восемь вагонов.
Сложные отношения с политсилами ФРГ могут повлиять на отказ Урсулы фон дер Ляйен от инициатив Европейского зеленого курса
Противоречия с немецкими предпринимателями из-за инициатив "Зеленого курса" могут повлиять на программу Урсулы фон дер Ляйен при ее повторном избрании президентом Еврокомиссии.
Почти 226 000 заявлений подали украинцы на получение документов на оружие в ЕРЗ
В Единый реестр оружия Украины было подано более 225 000 заявок на получение различных разрешений, связанных с оружием.
Байден сделает заявление по поводу смерти Навального
Президент США сегодня сделает заявление относительно смерти российского оппозиционера Алексея Навального в российской колонии.
Зеленский прибыл во Францию
Президент Зеленский прибыл во Францию, чтобы встретиться с официальными лицами и подписать двустороннее соглашение о безопасности во время своего визита в Париж.