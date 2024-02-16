На Запорожье движутся вражеские ракеты - Воздушные силы

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

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Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
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Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  163723 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  244405 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  255203 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  216931 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  209040 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  218142 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  250518 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

На Запорожье движутся вражеские ракеты - Воздушные силы

В ВСУ предупредили, что вражеские ракеты направляются в сторону Запорожской области.

Война •   •  18585 просмотра
На Запорожье движутся вражеские ракеты - Воздушные силы

Байден об отпуске Конгресса: это подтверждает обеспокоенность относительно того, является ли США надежным союзником

Палата представителей ушла на каникулы, не проголосовав за финансовую помощь Украине, Израилю и Тайваню, что заставило президента Байдена выразить обеспокоенность тем, что это подтверждает сомнения в том, что США являются надежным союзником.

Политика •   •  17886 просмотра
Байден об отпуске Конгресса: это подтверждает обеспокоенность относительно того, является ли США надежным союзником

ГСЧС готовы внедрить независимый аудит пожарной и промышленной безопасности для улучшения бизнес-климата

В Украине вводится независимый аудит пожарной и техногенной безопасности, который позволит бизнесу оценить уровень безопасности и устранить недостатки без штрафных санкций.

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ГСЧС готовы внедрить независимый аудит пожарной и промышленной безопасности для улучшения бизнес-климата

Байден назвал путина ответственным за смерть Навального

Президент США Байден возлагает на президента россии путина ответственность за смерть оппозиционера Алексея Навального в российской колонии.

Политика •   •  16861 просмотра
Байден назвал путина ответственным за смерть Навального

Зеленский прибыл в Елисейский дворец. Его встретил Макрон

Президент Зеленский встретился с президентом Франции Макроном в Елисейском дворце, чтобы обсудить сотрудничество между Украиной и Францией и подписать важное соглашение.

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Зеленский прибыл в Елисейский дворец. Его встретил Макрон

"Укрзализныця" запустит еще четыре санитарных вагона для нужд ВСУ - Минобороны

Укрзализныця поставит на пути еще четыре вагона скорой помощи для эвакуации раненых бойцов в тыловые госпитали, доведя общее количество медицинских вагонов до 62, а до конца 2024 года планируется поставить еще восемь вагонов.

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"Укрзализныця" запустит еще четыре санитарных вагона для нужд ВСУ - Минобороны

Сложные отношения с политсилами ФРГ могут повлиять на отказ Урсулы фон дер Ляйен от инициатив Европейского зеленого курса

Противоречия с немецкими предпринимателями из-за инициатив "Зеленого курса" могут повлиять на программу Урсулы фон дер Ляйен при ее повторном избрании президентом Еврокомиссии.

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Сложные отношения с политсилами ФРГ могут повлиять на отказ Урсулы фон дер Ляйен от инициатив Европейского зеленого курса

Почти 226 000 заявлений подали украинцы на получение документов на оружие в ЕРЗ

В Единый реестр оружия Украины было подано более 225 000 заявок на получение различных разрешений, связанных с оружием.

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Почти 226 000 заявлений подали украинцы на получение документов на оружие в ЕРЗ

Байден сделает заявление по поводу смерти Навального

Президент США сегодня сделает заявление относительно смерти российского оппозиционера Алексея Навального в российской колонии.

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Байден сделает заявление по поводу смерти Навального

Зеленский прибыл во Францию

Президент Зеленский прибыл во Францию, чтобы встретиться с официальными лицами и подписать двустороннее соглашение о безопасности во время своего визита в Париж.

Политика •   •  15310 просмотра
Зеленский прибыл во Францию