В Запорожье осудили дезертира

"Оперативники спецслужбы установили, что в апреле 2017 года, поддавшись пророссийской пропаганде о якобы "лучших" перспективах службы в рядах Вооруженных сил РФ, военнослужащий самовольно покинул расположение своего подразделения. Долгое время дезертир скрывался в областном центре у родственников и знакомых, готовя "переход" к врагу", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе добавляют: "Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в областном центре в январе 2018 года. Во время проведения обыска по месту его временного проживания правоохранители изъяли пистолет Макарова, почти четыре тысячи патронов различного калибра, а также поддельные печати Министерства обороны Украины, МВД и одного из райвоенкоматов Запорожья. С помощью фальшивых печатей злоумышленник планировал изготовить новые документы, чтобы скрыть свое участие в антитеррористической операции".

Приговором суда злоумышленник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 408, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 410, ч. 2 ст. 418 и ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев.

Как сообщал УНН, ранее в ходе спецоперации сотрудники Управления внутренней безопасности СБ Украины совместно с управлением Службы в Одесской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Одесского гарнизона Южного региона Украины разоблачили в финансовых сделках одного из руководителей ведомственного санатория СБУ "Одесса".