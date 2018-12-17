На Запоріжжі засудили дезертира
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. На Запоріжжі засуджено військовослужбовця — контрактника однієї з військових частин Збройних Сил України, який планував перейти на бік ворога. Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України, передає УНН.
“Оперативники спецслужби встановили, що у квітні 2017 року, піддавшись проросійській пропаганді щодо нібито „кращих“ перспектив служби у лавах Збройних сил РФ, військовослужбовець самовільно залишив розташування свого підрозділу. Тривалий час дезертир переховувався в обласному центрі у родичів та знайомих, готуючи „перехід“ до ворога”, — йдеться у повідомленні.
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У прес-службі додають: "Співробітники СБУ затримали зловмисника в обласному центрі у січні 2018 року. Під час проведення обшуку за місцем його тимчасового проживання правоохоронці вилучили пістолет Макарова, майже чотири тисячі набоїв різного калібру, а також підроблені печатки Міністерства оборони України, МВС та одного з райвійськкоматів Запоріжжя. За допомогою фальшивих печаток зловмисник планував виготовити нові документи, щоб приховати свою участь в антитерористичній операції“.
Вироком суду зловмисника визнано винним у скоєнні злочинів передбачених ч. 3 ст. 408, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 410, ч. 2 ст. 418 та ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України та призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на п’ять років і шість місяців.
Як повідомляв УНН, раніше у ході спецоперації співробітники Управління внутрішньої безпеки СБ України спільно з управлінням Служби в Одеській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України викрили на фінансових оборудках одного із керівників відомчого санаторію СБУ “Одеса”.