СБУ викрила на фінансових оборудках одного з керівників відомчого санаторію "Одеса"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У ході спецоперації співробітники Управління внутрішньої безпеки СБ України спільно з управлінням Служби в Одеській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України викрили на фінансових оборудках одного із керівників відомчого санаторію СБУ “Одеса”, інформує УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
“У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що підполковник систематично привласнює гроші, які сплачуються за реабілітацію так званими „комерційними“ клієнтами санаторію. Зловмисник залучав клієнтів через знайомі туристичні фірми. Гроші від громадян оформлювались не через касу санаторію, а приймалися безпосередньо у приймальному відділенні, при цьому клієнту видавалися фінансові документи на повну вартість лікування. Потім посадовець на свій розсуд „визначав“ скільки з цієї суми внести до каси лікувального закладу. Для офіційної звітності готувався дублюючий пакет документації”, — вказано у повідомленні.
Правоохоронці затримали зловмисника після виходу з території санаторію та виявили у нього 125 тисяч протиправно привласнених грошей. Під час санкціонованих слідчих дій у робочому кабінеті було також вилучено “чорну бухгалтерію”.
“Я навіть не знаю, як назвати особу, що краде гроші в умовах військового стану у медичного закладу, в якому проходять реабілітацію його колеги, серед яких учасники АТО. Слідчі СБУ доведуть цю справу до суду, який, переконаний, надасть справедливу оцінку цим ганебним діям”, — наголосив Голова СБУ Василь Грицак. За його словами, боротьба з проявами корупції в Службі триватиме до повного її викорінення.
“Наразі посадовцю оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України, санкції якої передбачають від 10 до 15 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство”, — додали у спецслужбі.
Як повідомляв УНН, СБУ попросила активістів не проводити акцій напередодні Об’єднавчого собору.