В Запорожской области зарегистрировано шесть подозрений на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Запорожской области зарегистрировано всего 6 подозрений на коронавирус. В двух из них диагноз не подтвердился. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.
"В течение последних суток (18.03.2020) установлено подозрение на COVID-19 еще одному жителю области. Таким образом, по состоянию на сегодня в области зарегистрировано всего 6 подозрительных случаев, в двух из них диагноз не подтвердился, по четырем другим случаям материалы находятся на исследовании в вирусологической референс-лаборатории ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что все больные изолированы (госпитализированы), оказывается необходимая медицинская помощь.
"По информации Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины, по состоянию на утро 19 марта не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заболевания COVID-19", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом.
Как сообщалось, в Украине подтвержден уже 21 случай COVID-19.