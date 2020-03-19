На Запоріжжі зареєстровано шість підозр на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Запорізькій області зареєстровано всього 6 підозр на коронавірус. У двох із них діагноз не підтвердився. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Запорізької ОДА.
"Протягом останньої доби (18.03.2020) встановлена підозра на COVID-19 ще одному жителю області. Таким чином, за станом на сьогодні в області зареєстровано всього 6 підозрілих випадків, у двох із них діагноз не підтвердився, по чотирьом іншим випадкам матеріали знаходяться на дослідженні у вірусологічній референс-лабораторії ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України",- йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що всі хворі ізольовані (госпіталізовані), надається необхідна медична допомога.
"За інформацією Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України, за станом на ранок 19 березня не зареєстровано жодного підтвердженого випадку захворювання на COVID-19",- зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, в Івано-Франківську померла жінка, інфікована коронавірусом.
Як повідомлялося, в Україні підтверджено уже 21 випадок COVID-19.