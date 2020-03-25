В Запорожской области зафиксированы пятеро инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Запорожской области официально подтверждено 5 больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Виталий Туринок, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.
"Сегодня в Запорожской области официально подтверждено 5 больных коронавирусной инфекцией, из которых четверо находятся в областной инфекционной больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь, один человек находится в г. Мелитополь на самоизоляции. На сегодня область готова принимать людей с коронавирусной инфекцией: в наличии необходимое оборудование и защитное снаряжение", - сообщил Туринок.
Также в. о. директора Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины Роман Терехов отметил, что ситуация как в Украине, так и в области стремительно меняется.
"За ночь мы провели 22 исследования. Два положительных результата поступили из Киева, три положительных результата мы обнаружили в нашей лаборатории. Среди заболевших жителей Запорожья семейные пары, которые вернулись из-за границы (Куршавель, Франция; Шарм-эль-Шейх, Египет). Жительница Мелитополя во время инкубационного периода находилась в Испании. Состояние больных коронавирусной инфекцией тяжелое. Случаи передачи заболевания внутри страны пока не зарегистрированы", - отметил Терехов.
Напомним, ранее в Запорожской области было зафиксировано два случая инфицирования коронавирусом.
Как сообщалось ранее, в Украине зафиксировано 113 случаев COVID-19.