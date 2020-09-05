В Запорожской области за сутки 80 новых инфицированных коронавирусом

"За последние сутки в области зарегистрировано 80 новых случаев заболевания COVID-19... Всего по состоянию на 8:00 05.09.2020 в области зарегистрировано 1848 лабораторно подтвержденных случаев, в том числе 146 - среди детей и 205 - среди медицинских работников", - говорится в сообщении.

Сообщается, что наибольшее количество заболевших инфицировалась вследствие контакта с лабораторно подтвержденным случаем - 999 человек; 66 заболевших прибыли из-за границы; источник инфекции по 783 больным не установлен.

Также по состоянию на 5 сентября 2020 выздоровели и выписаны 993 больных. Зарегистрировано 25 летальных случаев от COVID-19.

"Продолжает лечиться 828 больных, из которых 170 - в стационарах, 658 - на дому в режиме самоизоляции под наблюдением врачей", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Украине на 9:00 5 сентября зафиксировано уже более 133 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый рекорд в более 2,8 тысячи.