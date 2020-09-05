На Запоріжжі за добу 80 нових інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. На Запоріжжі зареєстровано 80 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Державної установи "Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України".
“За останню добу в області зареєстровано 80 нових випадків захворювання на COVID-19... Всього станом на 8:00 05.09.2020 в області зареєстровано 1848 лабораторно підтверджених випадків, в тому числі 146 — серед дітей та 205— серед медичних працівників”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що найбільша кількість захворілих інфікувалась внаслідок контакту із лабораторно підтвердженим випадком — 999 осіб; 66 захворілих прибули із-за кордону; джерело інфекції по 783 хворим не встановлено.
Також станом на 5 вересня 2020 року одужало та виписано 993 хворих. Зареєстровано 25 летальних випадків від COVID-19.
“Продовжує лікуватись 828 хворих, із яких 170— в стаціонарах, 658 — на дому в режимі самоізоляції під наглядом лікарів”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні на 9:00 5 вересня зафіксовано вже понад 133 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — новий рекорд у понад 2,8 тисячі.