В Запорожской облати в лесополосе обнаружили схрон боеприпасов

Всего работники полиции изъяли 40 гранат, более 200 патронов и более 2 килограммов тротила.

“Полицейские изъяли 26 корпусов гранат „Ф-1“, 9 корпусов гранат „РГД-5“, 1 корпус гранаты „РГО“, 4 корпуса гранаты „РГН“, 1 выстрел к гранатомету „СПГ-9“, 34 запала к гранатам „УЗРГМ-2“, 3 запала „УДО“, 145 патронов к пулемету калибра 7,62 мм, 101 патрон к автомату Калашникова калибра 7,62 мм и 2,2 кг тротила”, — сообщили в полиции.

Продолжаются мероприятия, направленные на поиски владельца схрона боеприпасов. Находка направлена на экспертизу.

Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 10 ноября правоохранители изъяли у жителя Донецкой области арсенал боеприпасов.