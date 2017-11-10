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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 18817 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 46718 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 51953 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

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В Запорожской облати в лесополосе обнаружили схрон боеприпасов

В Запорожской облати в лесополосе обнаружили схрон боеприпасов

Киев  •  УНН

 • 10903 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Правоохранители обнаружили схрон боеприпасов в лесополосе возле села Вершина Бильмацького района Запорожской области. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области, передает УНН.

Всего работники полиции изъяли 40 гранат, более 200 патронов и более 2 килограммов тротила.

“Полицейские изъяли 26 корпусов гранат „Ф-1“, 9 корпусов гранат „РГД-5“, 1 корпус гранаты „РГО“, 4 корпуса гранаты „РГН“, 1 выстрел к гранатомету „СПГ-9“, 34 запала к гранатам „УЗРГМ-2“, 3 запала „УДО“, 145 патронов к пулемету калибра 7,62 мм, 101 патрон к автомату Калашникова калибра 7,62 мм и 2,2 кг тротила”, — сообщили в полиции.

Продолжаются мероприятия, направленные на поиски владельца схрона боеприпасов. Находка направлена на экспертизу.

Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 10 ноября правоохранители изъяли у жителя Донецкой области арсенал боеприпасов.

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