На Запоріжжі в лісосмугі виявили схрон боєприпасів

Всього працівники поліції вилучили 40 гранат, понад 200 набоїв та більше 2 кілограмів тротилу.

“Поліцейські вилучили 26 корпусів гранат „Ф-1“, 9 корпусів гранат „РГД-5“, 1 корпус гранати „РГО“, 4 корпуси гранати „РГН“, 1 постріл до гранатомета „СПГ-9“, 34 запали до гранат „УЗРГМ-2“, 3 запали „УДЗ“, 145 набоїв до кулемету калібром 7,62 мм, 101 набій до автомата Калашникова калібру 7,62 мм та 2,2 кг тротилу”, — повідомили в поліції.

Тривають заходи, спрямовані на пошуки власника схрону боєприпасів. Знахідку направлено на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 10 листопада правоохоронці вилучили у мешканця Донеччини асенал боєприпасів.