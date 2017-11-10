Правоохоронці вилучили у мешканця Донеччини асенал боєприпасів

Майже 140 набоїв різного калібру, пістолет, гранати, сигнальні та димові шашки ховав у власному будинку 28-річний житель Покровська.

“Під час проведення обшуку в оселі чоловіка була виявлена сумка, в якій знаходились 2 гранати Ф-1, граната РГД-5, набої різних калібрів, пістолет, 4 сигнальні та 3 димові шашки” — повідомили в поліції.

Про походження небезпечних предметів чоловік розповідати відмовився. Вилучені бойові припаси відправлені на експертизу.

За зберігання боєприпасів мешканець Донеччини може опинитися за ґратами на строк до 7 років.

Нагадаємо, 9 листопада правоохоронці викрили мешканця Донеччини, який зберігав вдома арсенал боєприпасів часів Другої світової війни.