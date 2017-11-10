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Правоохоронці вилучили у мешканця Донеччини асенал боєприпасів

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 10 листопада УНН. Співробітники Покровського відділу поліції отримали інформацію про те, що місцевий мешканець зберігає у себе вдома боєприпаси. Про це повідомили у Покровському відділі поліції Донецької області, передає УНН.

Майже 140 набоїв різного калібру, пістолет, гранати, сигнальні та димові шашки ховав у власному будинку 28-річний житель Покровська.

“Під час проведення обшуку в оселі чоловіка була виявлена сумка, в якій знаходились 2 гранати Ф-1, граната РГД-5, набої різних калібрів, пістолет, 4 сигнальні та 3 димові шашки” — повідомили в поліції.

Про походження небезпечних предметів чоловік розповідати відмовився. Вилучені бойові припаси відправлені на експертизу.

За зберігання боєприпасів мешканець Донеччини може опинитися за ґратами на строк до 7 років.

Нагадаємо, 9 листопада правоохоронці викрили мешканця Донеччини, який зберігав вдома арсенал боєприпасів часів Другої світової війни.

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