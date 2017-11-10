Правоохоронці вилучили у мешканця Донеччини асенал боєприпасів
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 10 листопада УНН. Співробітники Покровського відділу поліції отримали інформацію про те, що місцевий мешканець зберігає у себе вдома боєприпаси. Про це повідомили у Покровському відділі поліції Донецької області, передає УНН.
Майже 140 набоїв різного калібру, пістолет, гранати, сигнальні та димові шашки ховав у власному будинку 28-річний житель Покровська.
“Під час проведення обшуку в оселі чоловіка була виявлена сумка, в якій знаходились 2 гранати Ф-1, граната РГД-5, набої різних калібрів, пістолет, 4 сигнальні та 3 димові шашки” — повідомили в поліції.
Про походження небезпечних предметів чоловік розповідати відмовився. Вилучені бойові припаси відправлені на експертизу.
За зберігання боєприпасів мешканець Донеччини може опинитися за ґратами на строк до 7 років.
Нагадаємо, 9 листопада правоохоронці викрили мешканця Донеччини, який зберігав вдома арсенал боєприпасів часів Другої світової війни.