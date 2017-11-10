Правоохранители изъяли у жителя Донецкой области арсенал боеприпасов

Почти 140 патронов различного калибра, пистолет, гранаты, сигнальные дымовые шашки прятал в своем доме 28-летний житель Покровска.

“Во время проведения обыска в доме мужчины была обнаружена сумка, в которой находились 2 гранаты Ф-1, граната РГД-5, патроны различных калибров, пистолет, 4 сигнальные и 3 дымовые шашки” — сообщили в полиции.

О происхождении опасных предметов мужчина рассказывать отказался. Изъятые боеприпасы отправлены на экспертизу.

За хранение боеприпасов житель Донецкой облати может оказаться за решеткой на срок до 7 лет.

Напомним, 9 ноября правоохранители разоблачили жителя Донецкой области, который хранил дома арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны.