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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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Правоохранители изъяли у жителя Донецкой области арсенал боеприпасов

Правоохранители изъяли у жителя Донецкой области арсенал боеприпасов

Киев  •  УНН

 • 10127 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 10 ноября УНН. Сотрудники Покровского отдела полиции получили информацию о том, что местный житель хранит у себя дома боеприпасы. Об этом сообщили в Покровском отделе полиции Донецкой области, передает УНН.

Почти 140 патронов различного калибра, пистолет, гранаты, сигнальные дымовые шашки прятал в своем доме 28-летний житель Покровска.

“Во время проведения обыска в доме мужчины была обнаружена сумка, в которой находились 2 гранаты Ф-1, граната РГД-5, патроны различных калибров, пистолет, 4 сигнальные и 3 дымовые шашки” — сообщили в полиции.

О происхождении опасных предметов мужчина рассказывать отказался. Изъятые боеприпасы отправлены на экспертизу.

За хранение боеприпасов житель Донецкой облати может оказаться за решеткой на срок до 7 лет.

Напомним, 9 ноября правоохранители разоблачили жителя Донецкой области, который хранил дома арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны.

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