В Запорожье осудят группу мошенников за присвоение чужого имущества на более чем 1 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В суд направлено обвинительное заключение по деятельности преступной организации, в состав которой входил сотрудник полиции в Запорожской области. Группа лиц незаконным путем получала средства от продажи чужого имущества на более чем 1 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"В суд направлено обвинительное заключение в отношении участников организованной преступной группы, в состав которой входил сотрудник Бердянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской области", - говорится в сообщении.
Установлено, что в 2013-2019 годах на территории города Бердянск действовала организованная преступная группа, которая незаконным путем присваивала деньги от продажи чужого недвижимого имущества. Одну из важных ролей группе выполнял работник местного отдела полиции.
"Полицейский подыскивал владельцев квартир с алко- или наркозависимостью в списках граждан, находящихся в розыске. В дальнейшем, угрожая оружием, он доставлял пострадавших в специально оборудованное помещение, где их удерживали против воли и совершали физическое и психическое давление до тех пор, пока они не согласятся продать квартиры. После удачной "сделки купли-продажи", члены ОПГ мошенническим путем присваивали денежные средства своих жертв. В общем пострадавшим причинен материальный ущерб в сумме более 1 млн грн", - говорится в сообщении.
Следовательно, члены организованной группы подозреваются сразу в нескольких преступлениях: незаконном лишении свободы, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 146 УК); мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 190 УК); превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК).
Напомним, в Тернополе будут судить двух патрульных полиции, безосновательно применивших физическую силу и спецсредства к местному жителю.