На Запоріжжі судитимуть групу шахраїв за привласнення чужого майна на понад 1 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт щодо діяльності злочинної організації, до складу якої входив працівник поліції у Запорізькій області. Група осіб незаконним шляхом отримувала кошти від продажу чужого майна на понад 1 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
"До суду скеровано обвинувальний акт відносно учасників організованої злочинної групи, до складу якої входив працівник Бердянського відділу поліції Головного управління Нацполіції у Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що у 2013-2019 роках на території міста Бердянськ діяла організована злочинна група, яка незаконним шляхом привласнювала гроші від продажу чужого нерухомого майна. Одну з важливих ролей групі виконував працівник місцевого відділу поліції.
"Правоохоронець підшукував власників квартир з алко- чи наркозалежністю у списках громадян, які перебувають у розшуку. У подальшому, погрожуючи зброєю, він доставляв потерпілих до спеціально обладнаного приміщення, де їх утримували проти волі та вчиняли фізичний та психічний тиск до тих пір, поки вони не погодяться продати квартири. Після вдалої "угоди купівлі-продажу", члени ОЗГ шахрайським шляхом привласнювали грошові кошти своїх жертв. Загалом потерпілим завдана матеріальна шкода у сумі понад 1 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Відтак, члени організованої групи підозрюються відразу у кількох злочинах: незаконному позбавленні волі, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 146 ККУ); шахрайстві, вчиненому організованою групою (ч. 4 ст. 190 ККУ); перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 ККУ).
Нагадаємо, у Тернополі судитимуть двох патрульних поліції, які безпідставно застосували фізичну силу та спецзасоби до місцевого жителя.