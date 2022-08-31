В Запорожской области рашисты обстреляли 16 населенных пунктов, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Вчера российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в 16-ти населенных пунктах Запорожской области. Об этом в Telegram сообщает Запорожская областная военная администрация, передает УНН.
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"По сообщению ГУНП, в Запорожской области за прошлые сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Орехов, Гуляйполе, Ольговское, Новоданиловка, Нестерянка, Малая Токмачка, Шевченко, Новоандреевка, Малиновка, Малые Щербаки, Червоное, Новояковловка, Железнодорожное, Запорожье", - говорится в сообщении.
Добавим
Поступило 25 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате вражеских обстрелов.
Напомним
29 августа российские войска обстреляли районы девяти населенных пунктов в Запорожской области.