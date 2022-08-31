На Запоріжжі рашисти обстріляли 16 населених пунктів, є руйнування

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"За повідомленням ГУНП, у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Оріхів, Гуляйполе, Ольгівське, Новоданилівка, Нестерянка, Мала Токмачка, Шевченко, Новоандріївка, Малинівка, Малі Щербаки, Червоне, Кам'янське, Дорожнянка, Новояківлівка, Залізничне, Запоріжжя", - ідеться у повідомленні.

Додамо

Надійшло 25 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів.

Нагадаємо

29 серпня російські війська обстріляли райони дев'яти населених пунктів у Запорізькій області.