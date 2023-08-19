На Запорожье прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Запорожской области ночью прогремели взрывы, в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских атак с применением ракет. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.
Детали
Отмечается, что звуки взрывов раздались после четырех утра. Перед этим в командовании Воздушных сил предупредили о вероятности нанесения российскими оккупантами ударов по областям на востоке страны с помощью баллистических ракет.
Напомним
россияне в ночь на 19 августа выпустили три группы ударных дронов.
Первую группу "шахедов" оккупанты запустили около полуночи, они двигались с востока на запад, на границе Харьковской-Сумской и Полтавской-Черниговской областей. Для Черкасской, Кировоградской, Киевской области была угроза применения ударных БпЛА врага.
Через полчаса россияне запустили вторую группу ударных дронов за ночь, которая двигалась из курской области рф в районе Сумщины.
Около четырех утра враг выпустил третью группу "шахедов". Они двигались на севере Ровенской области и вдоль границы в западном направлении. Звуки взрывов были слышны в Хмельницкой области.
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