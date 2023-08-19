На Запорожье прогремели взрывы

Детали

Отмечается, что звуки взрывов раздались после четырех утра. Перед этим в командовании Воздушных сил предупредили о вероятности нанесения российскими оккупантами ударов по областям на востоке страны с помощью баллистических ракет.

Напомним

россияне в ночь на 19 августа выпустили три группы ударных дронов.

Первую группу "шахедов" оккупанты запустили около полуночи, они двигались с востока на запад, на границе Харьковской-Сумской и Полтавской-Черниговской областей. Для Черкасской, Кировоградской, Киевской области была угроза применения ударных БпЛА врага.

Через полчаса россияне запустили вторую группу ударных дронов за ночь, которая двигалась из курской области рф в районе Сумщины.

Около четырех утра враг выпустил третью группу "шахедов". Они двигались на севере Ровенской области и вдоль границы в западном направлении. Звуки взрывов были слышны в Хмельницкой области.

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