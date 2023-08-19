На Запоріжжі прогриміли вибухи

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Зазначається, що звуки вибухів пролунали після четвертої ранку.

Перед цим у командуванні Повітряних сил попередили про ймовірність завдання російськими окупантами ударів по областях на сході країни за допомогою балістичних ракет.

Нагадаємо

росіяни в ніч на 19 серпня випустили три групи йдарних дронів.

Першу групу "шахедів" окупанти запустили близько опівночі, вони рухалися зі сходу на захід, на межі Харківської-Сумської та Полтавської-Чернігівської областей. Для Черкаської, Кіровоградської, Київської області була загроза застосування ударних БпЛА ворога.

За пів години росіяни запустили другу групу ударних дронів за ніч,Ю яка рухалася з курської області рф у районі Сумщини.

Близько четвертої ранку ворог випустив третю групу "шахедів". Вони рухалися на півночі Рівненської області та вздовж кордону у західному напрямку. Звуки вибухів було чути на Хмельниччині.

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