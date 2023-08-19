росіяни перебувають у досить важкій формі – генерал Міллі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв'ю американській газеті The Washington Post заявив, що під час українського контрнаступу росіяни зазнали величезних втрат, а їхній моральний стан не дуже високий, передає УНН.
Цитата
«Лідерство росіян сумнівне та неоднозначне, залежить від типу підрозділу. Стратегічний рівень керівництва явно має багато суперечок. Логістика не велика. Отже, росіяни, правда, в обороні. Україна бореться. Я казав пару місяців тому, що цей наступ буде довгим, кривавим, повільним. І це саме те, що воно є: довге, криваве і повільне, і це дуже, дуже важкий бій», — сказав Міллі.
Деталі
Він відзначив, що український контрнаступ ще не завершився. Тому рано говорити про початок будь-яких переговорів, потрібно спочатку побачити результати контрнаступу.
На думку Міллі, для України це екзистенційна війна за виживання.
«Те, що зробив Путін, — це фронтальна атака на ті правила міжнародного порядку, які існують уже вісім десятиліть після закінчення Другої світової війни», — сказав генерал.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міллі: війна з росією буде затяжною
Він відмітив, що потребуватиме значних зусиль, щоб у підсумку після війни Україна була вільною, незалежною суверенною державною з недоторканою територією.
Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков повідомив про "чудові новини" щодо F-16 для України.