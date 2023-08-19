росіяни перебувають у досить важкій формі – генерал Міллі

ukru
29 березня, 17:57 • 273554 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 366326 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 303404 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 338378 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 303246 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 221112 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205722 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164973 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 536541 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175533 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9 м/с
91 %
744 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Попри ордер МКС на арешт: Нетаньяху відвідає Угорщину на запрошення Орбана

Попри ордер МКС на арешт: Нетаньяху відвідає Угорщину на запрошення Орбана

30 березня, 17:18 • 40351 перегляди
Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

30 березня, 17:38 • 46811 перегляди
Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

30 березня, 18:08 • 32912 перегляди
Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

30 березня, 18:42 • 34387 перегляди
У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

30 березня, 19:00 • 23956 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 393719 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 536541 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569869 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566869 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466686 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205530 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 366326 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175500 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166373 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137262 перегляди
Актуальне
росіяни перебувають у досить важкій формі – генерал Міллі

росіяни перебувають у досить важкій формі – генерал Міллі

Київ • УНН

 • 3361158 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв'ю американській газеті The Washington Post заявив, що під час українського контрнаступу росіяни зазнали величезних втрат, а їхній моральний стан не дуже високий, передає УНН.

Цитата

«Лідерство росіян сумнівне та неоднозначне, залежить від типу підрозділу. Стратегічний рівень керівництва явно має багато суперечок. Логістика не велика. Отже, росіяни, правда, в обороні. Україна бореться. Я казав пару місяців тому, що цей наступ буде довгим, кривавим, повільним. І це саме те, що воно є: довге, криваве і повільне, і це дуже, дуже важкий бій», — сказав Міллі.

Деталі

Він відзначив, що український контрнаступ ще не завершився. Тому рано говорити про початок будь-яких переговорів, потрібно спочатку побачити результати контрнаступу.

На думку Міллі, для України це екзистенційна війна за виживання.

«Те, що зробив Путін, — це фронтальна атака на ті правила міжнародного порядку, які існують уже вісім десятиліть після закінчення Другої світової війни», — сказав генерал.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖМіллі: війна з росією буде затяжною

Він відмітив, що потребуватиме значних зусиль, щоб у підсумку після війни Україна була вільною, незалежною суверенною державною з недоторканою територією.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков повідомив про "чудові новини" щодо F-16 для України. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.58
Bitcoin
$81,967.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,127.30
Ethereum
$1,814.06