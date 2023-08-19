россияне находятся в достаточно тяжелой форме - генерал Милли
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью американской газете The Washington Post заявил, что во время украинского контрнаступления россияне понесли огромные потери, а их моральное состояние не очень высокое, передает УНН.
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«Лидерство русских сомнительно и неоднозначно, зависит от типа подразделения. На стратегическом уровне руководства явно много споров. Логистика не велика. Итак, русские, правда, в обороне. Украина борется. Я говорил пару месяцев назад, что это наступление будет долгим, кровавым, медленным. И это именно то, что оно есть: долгое, кровавое и медленное, и это очень, очень тяжелый бой», — сказал Милли.
Детали
Он отметил, что украинское контрнаступление еще не завершилось. Поэтому рано говорить о начале каких-либо переговоров, нужно сначала увидеть результаты контрнаступления.
По мнению Милли, для Украины это экзистенциальная война за выживание.
«То, что сделал Путин, — это фронтальная атака на те правила международного порядка, которые существуют уже восемь десятилетий после окончания Второй мировой войны», — сказал генерал.
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Он отметил, что потребует значительных усилий, чтобы в итоге после войны Украина была свободной, независимой суверенной государственной с неприкосновенной территорией.
Напомним, министр обороны Алексей Резников сообщил о "замечательных новостях" по F-16 для Украины.