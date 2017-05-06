В Запорожской области утонул рыбак, еще один пропал без вести
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 6 мая. УНН. В пятницу, 5 мая, в 18:30 в Службу спасения "101" от очередного Васильевского отдела Национальной полиции поступило сообщение о чрезвычайном происшествии в акватории Каховского водохранилища. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
По предварительным данным, 4 мая в районе станции “Плавные грузовые” Васильевского района в 21:00 двое мужчин на алюминиевой лодке с двигателем вышли в акваторию Каховского водохранилища и до настоящего времени не вернулись.
На месте вероятного исчезновения в районе островов “Кучугуры”, поиски проводились силами водной полиции и местного населения. По береговой зоне работали оперативные группы Васильевского районного сектора ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области и оперативная группа отдела Национальной полиции.
Около 10:00 6 мая в районе островов “Кучугуры” нашли перевернутую лодку и рядом с ним тело мужчины без признаков жизни.
Спасатели доставили тело на берег. Поиски второго рыбака продолжаются.
К поискам привлечены от ГСЧС катер с группой водолазов и три береговые поисковые группы, 2 катера от местной рыболовецкой артели.
Напомним, 4 мая 19-летний гражданин Индии, студент 1-го курса одного из харьковских вузов, утонул на Журавлевском пляже в Гидропарке Харькова.