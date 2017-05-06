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На Запоріжжі потонув рибалка, ще один зник безвісти

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 6 травня. УНН. У п’ятницю,5 травня, о 18:30 до Служби порятунку “101” від чергового Василівського відділу Національної поліції надійшло повідомлення про надзвичайну подію в акваторії Каховського водосховища. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ДСНС України.

На Запоріжжі потонув рибалка, ще один зник безвісти

За попередніми даними, 4 травня у районі станції “Плавні грузові” Василівського району о 21:00 двоє чоловіків на алюмінієвому човні з двигуном вийшли в акваторію Каховського водосховища та до теперішнього часу не повернулися.

На місці імовірного зникнення, в районі островів “Кучугури”, пошуки проводилися силами водної поліції та місцевого населення. По береговій зоні працювали оперативні групи Василівського районного сектору ГУ ДСНС України у Запорізькій області та оперативна група відділу Національної поліції.

Близько 10:00 6 травня в районі островів “Кучугури” знайшли перевернутий човен і поряд з ним тіло чоловіка без ознак життя.

Рятувальники доставили тіло на берег. Пошуки другого рибалки продовжуються.

До пошуків залучено від ДСНС катер з групою водолазів та три берегові пошукові групи, 2 катери від місцевої риболовецької артілі.

Нагадаємо, 4 травня 19-річний громадянин Індії, студент 1-го курсу одного з харківських вишів, потонув на Журавлівському пляжі у Гідропарку Харкова.

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