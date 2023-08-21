На Запорожье оккупанты завезли подразделение из бурятии для репрессий и мародерства над местными
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Россияне продолжают репрессии и мародерство на временно оккупированных территориях Запорожья. Для этого они ввезли подразделение из Бурятии, которые проводят “активные проверки населения”. Об этом информирует Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Цитата
“Российские оккупационные войска продолжают активно заниматься мародерством и издеваться над мирным населением.
Так, в населенный пункт Токмак Запорожской области прибыло подразделение противника из республики Бурятия российской федерации”, - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что военнослужащие этого подразделения систематически проверяют местных жителей на наличие документов на право проживания в собственных домах.
Если выявлено отсутствие документов на регистрацию права проживания, отбирают все имущество и жилье под видом “конфискации” и физически издеваются над недовольными местными жителями.
Напомним
Враг разработал "план развития" временно оккупированного Мариуполя, предусматривающий увеличение его населения примерно на 300 тысяч за счет миграции из рф.