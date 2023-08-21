На Запоріжжі окупанти завезли підрозділ з бурятії для репресій та мародерства над місцевими
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Росіяни продовжують репресії та мародерство на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя. Для цього вони ввезли підрозділ з бурятії, які проводять “активні перевірки населення”. Про це інформує Генштаб ЗСУ, пише УНН.
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“Російські окупаційні війська продовжують активно займатися мародерством та знущатися над мирним населенням.
Так, до населеного пункту Токмак Запорізької області прибув підрозділ противника з республіки бурятія російської федерації”, - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що військовослужбовці цього підрозділу систематично перевіряють місцевих мешканців на наявність документів на право проживання у власних оселях.
Якщо виявлено відсутність документів на реєстрацію права проживання, відбирають усе майно та житло під виглядом “конфіскації” та фізично знущаються над невдоволеними місцевими мешканцями.
Нагадаємо
Ворог розробив "план розвитку" тимчасово окупованого Маріуполя, що передбачає збільшення його населення приблизно на 300 тисяч за рахунок міграції з рф.