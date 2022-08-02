На Запорожье оккупанты обстреляли Орехов и одно село

Цитата

"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Орехов, Новодаровка", - говорится в сообщении.

Детали

Поступило 16 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

При этом указано, что на Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивается на удерживании занятых рубежей. За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.

Дополнение

Генштаб 1 августа информировал, что на Запорожском направлении идет перегруппировка вражеских войск.