В Запорожской области на маслобойне произошел взрыв, есть пострадавшие
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 3 января. УНН. Вчера, 2 января, на маслобойне в селе Марьевка произошел взрыв. Пострадали два работника предприятия. Об этом корреспонденту УНН сообщил председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко.
От взрыва емкостей с маслом ожоги лица, верхних и нижних конечностей получили 49-летний наладчик и 39-летний слесарь предприятия.
Оба мужчины госпитализированы в ожоговое отделение горбольницы.
Напомним, новый взрыв прогремел в Баку на магистральном газопроводе, где шесть дней назад уже было подобное ЧП, сообщает в понедельник МЧС Азербайджана.