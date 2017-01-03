На Запоріжжі на олійниці стався вибух, є постраждалі

Від вибуху ємностей з олією опіки обличчя, верхніх та нижніх кінцівок отримали 49-річний наладчик та 39-річний слюсар підприємства.

Обох чоловіків госпіталізовано до опікового відділення міськлікарні.

Нагадаємо, новий вибух прогримів в Баку на магістральному газопроводі, де шість днів тому вже було подібна НС, повідомляє в понеділок МНС Азербайджану.