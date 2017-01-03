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На Запоріжжі на олійниці стався вибух, є постраждалі

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 3 січня. УНН. Вчора, 2 січня, на олійниці, що у селі Мар’ївка стався вибух. Постраждали два працівника підприємства. Про це кореспонденту УНН повідомив голова незалежної профспілки працівників швидкої допомоги Запоріжжя Анатолій Сидоренко.

Від вибуху ємностей з олією опіки обличчя, верхніх та нижніх кінцівок отримали 49-річний наладчик та 39-річний слюсар підприємства.

Обох чоловіків госпіталізовано до опікового відділення міськлікарні.

Нагадаємо, новий вибух прогримів в Баку на магістральному газопроводі, де шість днів тому вже було подібна НС, повідомляє в понеділок МНС Азербайджану.

Українські Національні Новини

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