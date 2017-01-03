На Запоріжжі на олійниці стався вибух, є постраждалі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 3 січня. УНН. Вчора, 2 січня, на олійниці, що у селі Мар’ївка стався вибух. Постраждали два працівника підприємства. Про це кореспонденту УНН повідомив голова незалежної профспілки працівників швидкої допомоги Запоріжжя Анатолій Сидоренко.
Від вибуху ємностей з олією опіки обличчя, верхніх та нижніх кінцівок отримали 49-річний наладчик та 39-річний слюсар підприємства.
Обох чоловіків госпіталізовано до опікового відділення міськлікарні.
Нагадаємо, новий вибух прогримів в Баку на магістральному газопроводі, де шість днів тому вже було подібна НС, повідомляє в понеділок МНС Азербайджану.