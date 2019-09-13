На железной дороге запустили новый онлайн-сервис для людей с инвалидностью

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Специальные вагоны в поездах для людей с инвалидностью в Украине разрешили заказывать онлайн. Об этом сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов в Facebook, передает УНН.

"На сайте Укрзализныци с сегодняшнего дня есть услуга онлайн-заказа специальных вагонов для людей с инвалидностью. Сейчас у компании 15 специальных вагонов, 12 предоставляются на заказ, а еще 3 курсируют по постоянным маршрутам", - сообщил он.

По словам Кравцова, чтобы заказать поездку в таком вагоне, нужно зарегистрироваться в кабинете пользователя, ввести личные данные и информацию о маршруте. Также нужно указать, нужна ли пассажиру помощь работников вокзала при посадке и высадке из поезда, уточнить будет ли в пути сопровождающий. Далее - по электронной почте отправить бронь-заказ.

"Сервис работает уже в полноценном режиме. Если будут вопросы при оформлении - ответы предоставят в службе поддержки", - добавил глава УЗ.

"Уже могу анонсировать: на очереди - сервисы с онлайн-заказа вагонов-автомобилевозов и список ожидания (долгожданный) при покупке билетов", - отметил Кравцов.

Напомним, в январе онлайн-сервис для людей с инвалидностью продавал билеты на поезд выборочно.

Украинские Национальные Новости

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