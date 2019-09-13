На залізниці запустили новий онлайн-сервіс для людей з інвалідністю
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Спеціальні вагони у поїздах для людей з інвалідністю в Україні дозволили замовляти онлайн. Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов у Facebook, передає УНН.
"На сайті Укрзалізниці відсьогодні є послуга онлайн-замовлення спеціальних вагонів для людей з інвалідністю. Зараз у компанії 15 спеціальних вагонів, 12 надаються на замовлення, а ще 3 курсують за постійними маршрутами", - повідомив він.
Зі слів Кравцова, щоб замовити поїздку в такому вагоні, потрібно зареєструватись у кабінеті користувача, ввести особисті дані та інформацію про маршрут. Також потрібно вказати, чи потрібна пасажиру допомога працівників вокзалу під час посадки та висадки з поїзда, уточнити чи буде в дорозі супроводжуючий. Далі - на електронну пошту відправити бронь-замовлення.
"Сервіс працює вже у повноцінному режимі. Якщо будуть питання при оформленні - відповіді нададуть у службі підтримки", - додав очільник УЗ.
"Вже можу анонсувати: на черзі - сервіси з онлайн-замовлення вагонів-автомобілевозів та лист очікування (довгоочікуваний) при купівлі квитків", - зазначив Кравцов.
Нагадаємо, у січні онлайн-сервіс для людей з інвалідністю продавав квитки на поїзд вибірково.