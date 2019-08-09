На железнодорожной станции во Львове нашли тело мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. На железнодорожной станции во Львове на путях нашли тело неизвестного мужчины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Инцидент произошел 8 августа в 19:51 на станции "Пидзамче".
"Машинист маневрового тепловоза №3413, на третий пути товарного парка, обнаружил тело смертельно травмированного неизвестного мужчины", - сообщили в департаменте.
Задержек в движении поездов, как отмечается, не было.
Обстоятельства и личность погибшего устанавливаются.
Напомним, с начала года под колесами поездов погибли почти две сотни человек.