На залізничній станції у Львові знайшли тіло чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. На залізничній станції у Львові на колії знайшли тіло невідомого чоловіка. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Інцидент стався 8 серпня о 19:51 на станції “Підзамче”.
"Машиністом маневрового тепловоза №3413, на третій колії товарного парку, виявлено тіло смертельно травмованого невідомого чоловіка", - повідомили у департаменті.
Затримок у русі поїздів, як зазначається, не було.
Обставини та особа загиблого встановлюються.
Нагадаємо, з початку року під колесами поїздів загинули майже дві сотні осіб.