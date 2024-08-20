На закупку Чехией боеприпасов для Украины пойдет часть доходов от замороженных активов рф - министр обороны

Часть доходов от замороженных российских активов в ЕС пойдет на закупку боеприпасов для Украины через инициативу Чехии, сообщила во вторник министр обороны Чехии Яна Чернохова, пишет УНН.

Часть доходов от замороженных российских активов в ЕС пойдет на поставку боеприпасов для Украины, которые будет закупать Чехия. Так решил Евросоюз. Таким образом мы можем закупить еще сотни тысяч единиц крайне необходимых Украине боеприпасов крупного калибра. Это еще одно доказательство доверия союзников к Чешской Республике и нашей инициативе по боеприпасам. Это уникальная возможность поддержать Украину, использовать изначально принадлежащие россии ресурсы и сохранить государственные финансы европейских стран