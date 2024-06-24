Страны ЕС сегодня утвердили первый транш военной помощи Украине объемом до 1,4 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов, со ссылкой на четырех дипломатов сообщает Politico, пишет УНН.

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Деньги, как сообщается,"направляются в Украину через Фонд помощи Украине (UAF), но выплаты заблокированы Венгрией".

"Однако юридическая служба Совета ЕС заявила, что Будапешт не может остановить эти выплаты, поскольку воздержался во время голосования в начале этого года по созданию UAF. Причина, позволяющая обходной путь, заключается в том, что средства поступают не от налогоплательщиков ЕС, заявили чиновники ЕС", - указывает издание.

Деньги, как указано, "будут использованы не для возмещения расходов, как это обычно бывает с UAF, а для прямых закупок комплектующих, таких как боеприпасы и системы ПВО". "Четверть суммы будет направлена на закупку у предприятий украинской промышленности", - пишет издание.

Согласно внутреннему сообщению Совета ЕС, с которым ознакомилось издание, страны должны были высказать свое мнение до 11 часов утра по Брюсселю, и ни одна из них не проголосовала против. Решение не требовало единодушия, а это означало, что Венгрия не могла его заблокировать.

"Несмотря на сегодняшнее соглашение, Венгрия продолжает блокировать выплату 6,6 млрд евро в рамках UAF как частичное возмещение за приобретенное для Украины вооружение. По словам одного дипломата, Будапешт "взбешен" от того, что произошло сегодня", - пишет издание.

Окончательная цифра суммы прибыли от замороженных активов, которая пойдет Украине, пока не ясна, но дипломаты говорят, что она колеблется в пределах от 1,2 до 1,4 млрд евро.

Официальное объявление ожидается на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник.

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