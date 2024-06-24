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ЄС схвалив до 1,4 млрд євро прибутків від активів рф на військову допомогу для України - Politico

Київ • УНН

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Країни ЄС схвалили виділення першого траншу військової допомоги Україні на суму до 1,4 мільярда євро із заморожених російських активів в обхід вето Угорщини.

ЄС схвалив до 1,4 млрд євро прибутків від активів рф на військову допомогу для України - Politico

Країни ЄС сьогодні затвердили перший транш військової допомоги Україні обсягом до 1,4 мільярда євро із доходів від заморожених російських активів, з посиланням на чотирьох дипломатів повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Гроші, як повідомляється, "спрямовуються в Україну через Фонд допомоги Україні (UAF), але виплати заблоковано Угорщиною".

"Проте юридична служба Ради ЄС заявила, що Будапешт не може зупинити ці виплати, оскільки утримався під час голосування на початку цього року щодо створення UAF. Причина, що дозволяє обхідний шлях, полягає в тому, що кошти надходять не від платників податків ЄС, заявили урядовці ЄС", - вказує видання.

Гроші, як вказано, "будуть використані не для відшкодування витрат, як це зазвичай буває з UAF, а для прямих закупівель комплектуючих, таких як боєприпаси та системи ППО". "Чверть суми буде спрямовано на закупівлю у підприємств української промисловості", - пише видання.

Згідно з внутрішнім повідомленням Ради ЄС, з яким ознайомилося видання, країни мали висловити свою думку до 11 години ранку за Брюсселем, і жодна з них не проголосувала проти. Рішення не вимагало одностайності, а це означало, що Угорщина не могла заблокувати його.

"Попри сьогоднішню угоду, Угорщина продовжує блокувати виплату 6,6 млрд євро в межах UAF як часткове відшкодування за придбане для України озброєння. За словами одного дипломата, Будапешт "розлютований" від того, що сталося сьогодні", - пише видання.

Остаточна цифра суми прибутку від заморожених активів, яка піде Україні, поки що неясна, але дипломати кажуть, що вона коливається в межах від 1,2 до 1,4 млрд євро.

Офіційне оголошення очікується на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі у понеділок.

Перший транш прибутків від активів рф для України надійде наступного тижня - Боррель24.06.24, 11:59 • 31279 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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