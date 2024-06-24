Перший транш прибутків від активів рф для України надійде наступного тижня - Боррель

Перший транш прибутків від заморожених російських активів для України надійде наступного тижня, у липні. Вдалося отримати процедуру для цього, уникаючи будь-якого блокування, і сьогодні очікується затвердження методики використання цих грошей. Про це заявив журналістам у понеділок голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, пише УНН.

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"... ми маємо збільшити підтримку України. Ми маємо доходи від заморожених активів, і ми повинні шукати спосіб їх використання, уникаючи будь-якого блокування. У нас є процес, який дозволяє зробити цю роботу швидко. Перший транш грошей надійде наступного тижня, у липні. Другий надійде за кілька місяців. Ці гроші неможливо зупинити. Їх необхідно використовувати, і ми маємо юридичну процедуру, яка дозволяє уникнути будь-яких блокувань", - вказав Боррель.

"Ми обговорювали це, але, як ви знаєте, у нас все ще є шість правових рішень, які не можуть бути виконані через відмову однієї [держави]-члена. Ми повинні уникнути цього для російських доходів. У нас є рішення, і ми виклали його на стіл сьогодні", - зазначив Верховний представник ЄС.

Він наголосив, що Україна потребує більше допомоги – і потребує більше допомоги зараз, перед літом. "І я сподіваюся, що міністри підтримають пропозицію, яку ми внесли, щоб збільшити цю підтримку за рахунок російських доходів", - вказав Боррель.

На уточнення, як будуть використовувати заморожені активи без блокування Угорщиною, голова дипломатії ЄС зазначив, що "договір передбачає законні шляхи просування вперед, навіть якщо якась держава-член не захоче брати участь". "І ми вважаємо, що, оскільки Угорщина не брала участі в рішенні [раніше], немає необхідності, щоб вони могли брати участь у реалізації рішення. Рішення однозначне: прибутки від заморожених активів – російських заморожених активів – будуть використані для збільшення нашої військової підтримки Україні", - зауважив він.

Боррель вказав, що "перший транш грошей надійде [протягом] наступних тижнів. (...) У нас є юридична процедура, щоб уникнути будь-якого блокування з боку деяких держав-членів, які не є частиною рішення. Це, звичайно, треба обговорювати з міністрами", - вказав Боррель.

На запитання, чи мож він пояснити ці 1,4 мільярди євро грошей ЄС для України, він вказав, що це "нові гроші".

"Сьогодні ми будемо затверджувати методику використання цих грошей. Ці гроші вже тут. Ми вирішили взяти ці гроші - ми не збираємося переглядати вже ухвалене рішення. Тепер ми маємо реалізувати це рішення: гроші надійдуть наступного тижня. (...) Ці гроші призначені для військової підтримки України. Рішення має бути ухвалено негайно, уникаючи будь-яких блокувань. Це те, що ми збираємось вирішити сьогодні", - наголосив Боррель.

На уточнення, про яку суму йдеться, голова дипломатії ЄС вказав, що про 2,5 млрд євро, утім, з його слів, "наступного тижня" буде лише "частина з цих 2,5 [мільярдів] євро". "Інша частина надійде через кілька тижнів", - вказав він.

Оголошення про перший транш у 1,4 млрд євро від активів рф для України очікується сьогодні - Politico