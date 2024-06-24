Первый транш доходов от замороженных российских активов для Украины поступит на следующей неделе, в июле. Удалось получить процедуру для этого, избегая какой-либо блокировки, и сегодня ожидается утверждение методики использования этих денег. Об этом заявил журналистам в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет УНН.

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"... мы должны увеличить поддержку Украины. У нас есть доходы от замороженных активов, и мы должны искать способ их использования, избегая к акой-либо блокировки. У нас есть процесс, который позволяет сделать эту работу быстро. Первый транш денег поступит на следующей неделе, в июле. Второй поступит через несколько месяцев. Эти деньги невозможно остановить. Их необходимо использовать, и мы имеем юридическую процедуру, которая позволяет избежать любых блокировок", - указал Боррель.

"Мы обсуждали это, но, как вы знаете, у нас все еще есть шесть правовых решений, которые не могут быть выполнены из-за отказа одного [государства]-члена. Мы должны избежать этого для российских доходов. У нас есть решение, и мы выложили его на стол сегодня", - отметил Верховный представитель ЕС.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в большей помощи-и нуждается в большей помощи сейчас, перед летом. "И я надеюсь, что министры поддержат предложение, которое мы внесли, чтобы увеличить эту поддержку за счет российских доходов", - указал Боррель.

На уточнение, как будут использовать замороженные активы без блокировки Венгрией, глава дипломатии ЕС отметил, что "договор предусматривает законные пути продвижения вперед, даже если какое-то государство-член не захочет участвовать". "И мы считаем, что, поскольку Венгрия не участвовала в решении [ранее], нет необходимости, чтобы они могли участвовать в реализации решения. Решение однозначное: доходы от замороженных активов - российских замороженных активов - будут использованы для увеличения нашей военной поддержки Украине", - отметил он.

Боррель указал, что "первый транш денег поступит [в течение] следующих недель. (...) У нас есть юридическая процедура, чтобы избежать каких-либо блокировок со стороны некоторых государств-членов, которые не являются частью решения. Это, конечно, надо обсуждать с министрами", - указал Боррель.

На вопрос, может ли он объяснить эти 1,4 миллиарда евро денег ЕС для Украины, он указал, что это "новые деньги".

"Сегодня мы будем утверждать методику использования этих денег. Эти деньги уже здесь. Мы решили взять эти деньги - мы не собираемся пересматривать уже принятое решение. Теперь мы должны реализовать это решение: деньги поступят на следующей неделе. (...) Эти деньги предназначены для военной поддержки Украины. Решение должно быть принято немедленно, избегая каких-либо блокировок. Это то, что мы собираемся решить сегодня", - подчеркнул Боррель.

На уточнение, о какой сумме идет речь, глава дипломатии ЕС указал, что о 2,5 млрд евро, впрочем, по его словам, "на следующей неделе" будет лишь "часть из этих 2,5 [миллиардов] евро". "Остальная часть поступит через несколько недель", - указал он.

Объявление о первом транше в 1,4 млрд евро от активов рф для Украины ожидается сегодня - Politico