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На закупки волонтеров для армии с карточек за границей сняли лимит

На закупки волонтеров для армии с карточек за границей сняли лимит

Киев • УНН

 • 153618 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. На расчеты волонтеров за товары для армии по гривневым картам за границей разрешили снять лимит, сообщили в Национальном банке Украины, пишет УНН.

Цитата

"Национальный банк с 6 августа упрощает ряд ограничений для поддержки деятельности волонтеров и бизнеса. НБУ дал возможность банкам не применять лимит на расчеты физлиц-волонтеров по гривневым платежным картам за рубежом для покупки товаров военного назначения", - говорится в сообщении.

Детали

Для этого, по сообщению, нужно одновременно соблюдать следующие требования:

  • операции по счету волонтера должны быть типичными для этого физлица и объем операций, которые осуществлялись по счетам, превышал эквивалент 100 тыс. грн в месяц до 21 июля 2022;
  • в банк нужно подавать письмо от госоргана или воинской части относительно сотрудничества с волонтером и заказа товаров соответствующего назначения (если сумма такой операции превышает эквивалент 400 тыс. грн в месяц);
  • предоставлять ориентировочную стоимость товара и сроков выполнения заказа;
  • информировать банк о сборе средств с целью оплаты продукции.

Физлица-волонтеры могут покупать: рации, бронежилеты, каски, шлемы, военную и тактическую форму, военную и тактическую обувь, защитную одежду, оптические приборы для слежки, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания медицинской помощи.

При этом, если у банка есть информация о недобросовестной деятельности физлица, он может отказать в дальнейшем проводить такие операции в объеме, превышающем 100 тыс. грн в месяц.

Кроме того, в перечень товаров военного назначения, для приобретения которых граждане могут покупать валюту и перечислять ее за границу в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн, теперь включены и рации.

Учитывая потребности бизнеса, Национальный банк также упрощает валютные ограничения, в частности использование корпоративных платежных карт.

Банкам разрешено продавать иностранную валюту юрлицам и ФЛПам, резидентам Украины, с зачислением на текущий счет клиента в иностранной валюте для последующего использования соответствующей валюты на расходы с помощью корпоративных платежных карт за границей. В частности:

  • на командировку работников исключительно для оплаты суточных расходов (в пределах ежедневного лимита 80 евро на одного сотрудника);
  • на проживание и транспортные расходы.

Кроме того, на клиентов банка-юрлиц, осуществляющих перевозку грузов в международных сообщениях (при наличии соответствующих документов) не будет распространяться ограничение на расчеты гривневыми платежными картами за рубежом.

Дополнение

Национальный банк Украины ранее предоставил разъяснения относительно того, могут ли угрожать новые лимиты на валютные операции за границей деятельности волонтерского движения в Украине.

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