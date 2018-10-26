На западе Йемена в результате терактов погибло более 20 человек

"Теракты были совершены в районах Бейт Аль-Факих и Аль-Хали Ходейды, в результате погибли 24 человека и 16 мирных жителей получили ранения", - сказано в сообщении.

Отметим, что с июня в результате боев в Ходейде погибли 170 и пострадали 1700 человек. 570 тысяч мирных жителей покинули свои дома в этом йеменском городе, говорится в заявлении.



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Справка УНН: в Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы шиитского движения "Ансаруллах" и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдуллаха Салеха, а с другой – правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади.



Как сообщал УНН, в результате теракта в провинции Нангархар на востоке Афганистана погибли 11 мирных жителей.