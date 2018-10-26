На заході Ємену в результаті терактів загинуло понад 20 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Напередодні в результаті двох терактів в місті Ходейда на заході Ємену загинули 24 і поранення отримали 16 мирних жителів. Про це заявила координатор ООН з гуманітарної допомоги Ліз Гранде, передає УНН з посиланням на Анадолу.
"Теракти були здійснені в районах Бейт Аль-Факіх і Аль-Халі Ходейда, в результаті загинули 24 людини і 16 мирних жителів отримали поранення", - сказано в повідомленні.
Відзначимо, що з червня в результаті боїв в Ходейда загинули 170 і постраждали 1700 осіб. 570 тисяч мирних жителів покинули свої будинки в цьому єменському місті, говориться в заяві.
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Довідка УНН: в Ємені з 2014 року триває збройний конфлікт, в якому, з одного боку, беруть участь повстанці шиїтського руху "Ансаруллах" і прихильники поваленого президента Ємену Алі Абдуллаха Салеха, а з іншого - урядові війська, лояльні президентові Абдураббу Мансуру Хаді.
Як повідомляв УНН, в результаті теракту в провінції Нангархар на сході Афганістану загинули 11 мирних жителів.