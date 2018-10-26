На заході Ємену в результаті терактів загинуло понад 20 осіб

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Напередодні в результаті двох терактів в місті Ходейда на заході Ємену загинули 24 і поранення отримали 16 мирних жителів. Про це заявила координатор ООН з гуманітарної допомоги Ліз Гранде, передає УНН з посиланням на Анадолу.