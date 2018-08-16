Эскалация конфликта на северо-западе Йемена: десятки погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Армия Йемена установила контроль над населенным пунктом Баким в провинции Саада на северо-западе страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
102-я бригада и спецподразделения йеменской армии со вчерашнего дня проводят крупномасштабную операцию против повстанцев из движения "Ансаруллах" (хуситы) в районе Баким и близлежащих горных районах.
Йеменская армия установил контроль над населенным пунктом Баким, и в ходе боев уничтожены десятки хуситов.
На улицах Бакима и в горных районах продолжается поиск повстанцев.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы шиитского движения "Ансаруллах" и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдуллаха Салеха, а с другой – правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади.
Напомним, по меньшей мере 43 мирных жителя, по большей части дети, погибли в четверг в результате авиаудара международной коалиции по северной йеменской провинции Саада.