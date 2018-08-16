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Ескалація конфлікту на північному заході Ємену: десятки загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Армія Ємену встановила контроль над населеним пунктом Бакім в провінції Саада на північному заході країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.

Ескалація конфлікту на північному заході Ємену: десятки загиблих

102-я бригада і спецпідрозділу єменської армії з учорашнього дня проводять великомасштабну операцію проти повстанців з руху "Ансаруллах" (хусит) в районі Бакім та прилеглих гірських районах.

Єменська армія встановив контроль над населеним пунктом Бакім, і в ході боїв знищено десятки хуситів.

На вулицях Бакіма і в гірських районах триває пошук повстанців.

У Ємені з 2014 року триває збройний конфлікт, в якому, з одного боку, беруть участь повстанці шиїтського руху "Ансаруллах" і прихильники поваленого президента Ємену Алі Абдуллаха Салеха, а з іншого - урядові війська, лояльні президентові Абдураббу Мансуру Хаді.

Нагадаємо, щонайменше 43 мирних жителя, здебільшого діти, загинули в четвер у результаті авіаудару міжнародної коаліції по півночі єменської провінції Саада.

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