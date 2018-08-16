Ескалація конфлікту на північному заході Ємену: десятки загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Армія Ємену встановила контроль над населеним пунктом Бакім в провінції Саада на північному заході країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
102-я бригада і спецпідрозділу єменської армії з учорашнього дня проводять великомасштабну операцію проти повстанців з руху "Ансаруллах" (хусит) в районі Бакім та прилеглих гірських районах.
Єменська армія встановив контроль над населеним пунктом Бакім, і в ході боїв знищено десятки хуситів.
На вулицях Бакіма і в гірських районах триває пошук повстанців.
У Ємені з 2014 року триває збройний конфлікт, в якому, з одного боку, беруть участь повстанці шиїтського руху "Ансаруллах" і прихильники поваленого президента Ємену Алі Абдуллаха Салеха, а з іншого - урядові війська, лояльні президентові Абдураббу Мансуру Хаді.
Нагадаємо, щонайменше 43 мирних жителя, здебільшого діти, загинули в четвер у результаті авіаудару міжнародної коаліції по півночі єменської провінції Саада.