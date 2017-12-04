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Вследствии боев в столице Йемена погибли десятки гражданских - ООН

Вследствии боев в столице Йемена погибли десятки гражданских - ООН

Киев  •  УНН

 • 10335 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В столице Йемена Сане в результате боевых действий десятки гражданских лиц погибли, сотни ранены. Об этом сообщает Центр новостей ООН со ссылкой на заявление Гуманитарного координатора ООН в Йемене Джейми МакГолдрика, передает УНН.

"Десятки мирных жителей погибли и сотни получили ранения в результате активных боевых действий в йеменском городе Сане. Городские улицы превратились в поле боя, а люди оказались запертыми в своих домах без воды, продовольствия и топлива", - говорится в сообщении.

МакГолдрик призвал все стороны конфликта в Йемене объявить гуманитарную паузу во вторник, 5 декабря, с 10 утра до 4 дня, чтобы местные жители могли покинуть свои дома. Сейчас, по его словам, даже машины скорой помощи не могут добраться до тех, кому необходима медицинская помощь.

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В своем заявлении представитель ООН напомнил сторонам, что преднамеренные акты насилия против гражданского населения, включая медперсонал и гуманитарных сотрудников, является нарушением международного права и могут представлять военное преступление.

Между тем, проблемами нарушений в Йемене, в соответствии с решением Совета ООН по правам человека, будет заниматься специально созданная группа влиятельных экспертов. Об этом сегодня объявили в Управлении ООН по правам человека.

"Смерть, разрушение и отчаяние - в таких условиях народ Йемена живет уже три года, - заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн. - Очень важно привлечь к ответственности тех, кто виновен в этих нарушениях и злоупотреблениях".

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В группу вошли три эксперта: Камел Джендуба из Туниса, Чарльз Герравей из Великобритании и Мелисса Парке из Австралии.

Согласно резолюции Совета ООН по правам человека от 29 сентября 2017 года, эксперты должны отслеживать нарушения, изучать сообщения, поступающие, выявлять случаи нарушения международного права и в случае возможности устанавливать виновных.

Напомним, Сана и Эль-Байда присоединились к списку городов Йемена без чистой воды из-за отсутствия топлива для насосных станций, после блокады, введенной двумя неделями назад коалицией под руководством Саудовской Аравии.

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